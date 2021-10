“Eu queria agradecer pela confiança do presidente. É sempre assim, eu estou morrendo afogado, ele aparece e renova a confiança e nós continuamos nessa aliança entre liberais e conservadores para o bem do Brasil”. (Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre Bolsonaro – o mesmo que impôs a ele o naufrágio do teto de gastos e, justamente, do programa liberal)