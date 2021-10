“Negar participação no debate e lançar suspeitas à forma de votação é coisa do bolsonarismo. Espero que não volte o BolsoDoria. Espero que a gente tenha uma atitude de PSDB, que preza pelos debates, pelo diálogo” (Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, atacando João Doria, após o governador de São Paulo ameaçar não ir ao debate das prévias do PSDB à presidência)