16 out 2021, 08h26

“O impeachment é uma solução extrema. A Presidência da Câmara dos Deputados, ao despachar as denúncias contra o Chefe do Poder Executivo, deve sopesar cuidadosamente os aspectos jurídicos e político institucionais envolvidos” (Arthur Lira, deputado, respondendo ao Supremo no processo que apura se ele mesmo, presidente da Câmara, tem sido omisso em relação aos diversos pedidos de impedimento de Bolsonaro)