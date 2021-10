14 out 2021, 07h51

“Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço” (Dilma Rousseff, ex-presidente da República, em resposta à nova teoria da conspiração de Ciro: a de que Lula trabalhou pelo impeachment, em 2016)