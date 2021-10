Atualizado em 10 out 2021, 11h48 - Publicado em 10 out 2021, 11h36

“A candidatura do Doria atende única e exclusivamente a um projeto local de São Paulo” (Aécio Neves, deputado, atacando João Doria enquanto faz defesa enfática, em entrevista à Veja, da candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à presidência)