Frase do dia

Atualizado em 2 out 2021, 10h00 - Publicado em 2 out 2021, 09h51

“Quanto mais arma, menos violência. O Lula acabou de dizer que ele vai desarmar o povo. Inclusive, a esquerda fala que a gente não come arma, come feijão. Quando alguém invadir a tua casa, dê tiro de feijão nele” (Jair Bolsonaro, presidente da República, errando mais uma vez sobre os dados relacionados ao armamento no país – quanto menos armas, menos homicídios, dizem os especialistas -, e mostrando que, em seu governo, o estado abre mão do dever de proteger o cidadão)