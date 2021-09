Frase do dia

“Na qualidade de Presidente desta Suprema Corte impõe-me externar que, mesmo diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante dos inúmeros desafios político-institucionais enfrentados, nunca houve – e nem haverá – qualquer espaço para o desânimo ou amedrontamento por parte deste Tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a higidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar” (Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, em discurso tradicional – mas desta vez cheio de recados a Jair Bolsonaro – realizado quando um ministro completa um ano à frente da presidência da corte)