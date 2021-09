“A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. A senhora está totalmente descontrolada, me atacando” (Wagner Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), ao ofender a senadora Simone Tebet com um termo conhecidamente machista: “descontrolada”)