Frase do dia

“Não vamos recorrer, portanto vamos seguir a orientação do juiz. Os que são contra Bolsonaro poderão se manifestar no Anhangabaú. E os que são pró-Bolsonaro vão se manifestar na avenida Paulista. O que nós não queremos é um encontro dos que são a favor e dos que são contra, isso seria nocivo e colocaria em risco a integridade até física dos manifestantes” (João Doria, governador de São Paulo, demonstrando correta preocupação com os atos marcados para o próximo dia 7 de setembro, e que foram fortemente estimulados pelo presidente Bolsonaro)