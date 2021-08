Frase do dia

‘’O Supremo Tribunal Federal, neste momento em que as instituições brasileiras buscam meios para manter a higidez da democracia, repudia o ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo Plenário da Corte” (A Corte Suprema, instância mais alta da Justiça no país, soltando nota inédita em 213 anos de existência após Jair Bolsonaro pedir o impeachment de Alexandre de Moraes)