Frase do dia

“Faço aqui um apelo às plataformas tecnológicas (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube): dinheiro não é tudo na vida. É preciso cultivar valores que mantenham o tecido social com um mínimo de civilidade e de urbanidade. Suposta neutralidade (dessas plataformas da internet) não pode servir para proveito financeiro do mal” (Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tentando salvar o país do ódio generalizado ao comentar o bloqueio de diversos canais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro)