“Presidente [Bolsonaro] vai mesmo pedir ao Senado o impeachment de ministros do STF? Quem pede pra bater no “Chico”, que mora no Inciso II, artigo 52, da CF, se esquece de que o “Francisco” habita o Inciso I, do mesmo endereço” (Simone Tebet, senadora da República, lembrando que o próprio presidente pode sofrer o impedimento)