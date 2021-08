Frase do dia

“De ha muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. […] Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo contra ambos, de acordo com o art. 52 da Constituição” (Jair Bolsonaro, presidente da República, esticando mais a corda e ameaçando novamente o STF)

