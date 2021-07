Frase do dia

“Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news!” (Supremo Tribunal Federal em resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que voltou a dizer que a corte deu muito mais poderes para governadores e prefeitos do que para ele na pandemia)