Frase do dia

“Eu não me reuni… Ele (Luis Miranda) pediu uma audiência para conversar comigo sobre várias assuntos. Eu não respondo sobre… Eu tenho reunião com mais de 100 pessoas por mês, dos mais variados assuntos possíveis. Eu não posso simplesmente, ao chegar qualquer coisa pra mim, ter que tomar providência imediatamente. Tomei providência nesse caso” (Jair Bolsonaro, presidente da República, sobre o contato com o deputado federal Luis Miranda para tratar das irregularidades na compra da vacina Covaxin)