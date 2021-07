“A realização de eleições, na data prevista na Constituição, é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade” (Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em resposta a Jair Bolsonaro. O presidente da República afirmou que pode não haver eleições em 2022)