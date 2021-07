“Nesse Brasil, com pouca integridade neste momento, a gente precisa debater o que se é, para que fique claro e não tenha nada a se esconder. Eu sou gay, e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto [Barack] Obama não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso” (Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato do PSDB à presidência, assumindo sua orientação sexual em entrevista a Pedro Bial)