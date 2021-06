Frase do dia

“Meu corpo está vivo, mas minha alma morreu junto com as pessoas. Todo mundo fala que um dia isso vai acabar, que vamos voltar à vida normal. Mas a gente nunca vai deixar de ser alguém que viu essa barbárie, essa indiferença com a vida. Nunca vamos voltar ao estado de antes. Vamos viver o resto das nossas vidas marcados por isso”. (Maria Clara Gama, mestranda em Direito na UERJ – uma manifestante solitária contra o governo, que foi repetidamente hostilizada por bolsonaristas em manifestação pró-governo mo Espírito Santo)