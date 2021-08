FHC é contra o impeachment de Bolsonaro e vota em Lula 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é contra um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, mesmo diante do caos instalado no país pelo atual presidente da República. “É preferível que ele fique na presidência e perca no voto”, afirmou em entrevista à jornalista Ana Dubeux, do Correio Braziliense.

Defensor de uma candidatura própria do PSDB, “porque é assim que os partidos se afirmam”, FHC quer “uma liderança que afirme um sentimento que bata no coração das pessoas”. Ele sabe muito bem o que isso significa. Em 1994, ganhou uma campanha após fazer o plano Real e levar esperança às pessoas.

Mas o velho tucano sabe que a realidade polarizada do país hoje, em 2021, pode inviabilizar um nome tucano à presidência – ou qualquer um que busque uma posição mais ao centro. Neste caso, se ao final de 2022, a escolha for entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, Fernando Henrique já sabe em quem votar: no petista

“No momento, eu penso que a de Lula é menos traumática para o Brasil, de forma direta. Isso não quer dizer que eu não queira uma via pelo PSDB, claro que eu desejo, mas uma coisa é você desejar e trabalhar neste sentido, e outra coisa é analisar a realidade. Assim, por ora, entre Lula e Bolsonaro, acredito que o Lula seja melhor”, bate o martelo.