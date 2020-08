Everaldo e Witzel estiveram juntos a Bolsonaro em passado recente

Um dos principais alvos da operação contra desvios em contratos da Saúde no Rio de Janeiro, Pastor Everaldo foi um dos aliados mais próximos de Jair Bolsonaro e fez o batismo do presidente no rio Jordão, em Israel, quando ele, católico, percebeu, ainda em 2016, que se aproximar do segmento evangélico poderia render importantes dividendos políticos.

Um vídeo que circula na internet mostra Bolsonaro vestido com uma túnica branca, enquanto Pastor Everaldo, preso hoje pela Polícia Federal, faz as perguntas comuns das cerimônias de batismos cristão-evangélicos, como por exemplo se a pessoa acredita que Jesus, batizado no mesmo rio, é verdadeiramente o filho de Deus.

Na época do batismo em Israel, Bolsonaro era filiado ao PSC, partido liderado por Pastor Everaldo, e chegou a ser lançado como pré-candidato à presidência. Em 2017, contudo, os dois se afastaram e Bolsonaro deixou a legenda, seguindo para o PSL, nona agremiação do político-camaleão, e na qual acabou eleito presidente da República.

No ano seguinte, contudo, em 2018, Pastor Everaldo, já órfão de Bolsonaro, foi o responsável por abrir as portas do PSC ao agora governador afastado Wilson Witzel, como lembrou Veja, quando o então candidato e ex-juiz federal registrava apenas 1% nas pesquisas de intenções de votos.

O que há de comum entre Bolsonaro e Witzel é que os dois foram eleitos na onda do discurso de combate à corrupção e de enaltecimento das armas. Alçado ao cargo mais importantes do estado fluminense neste forte movimento bolsonarista, o governador afastado disse à época, num tom à moda da família presidencial, que resolveria a violência do Rio de Janeiro com “tiro na cabecinha” de bandidos. Hoje inimigo dos dois, o desejo maior de Bolsonaro é manter distância dos ex-aliados.