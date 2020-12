Equipe da Anvisa identificou inconformidades em fábrica de vacina

A equipe de técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) avaliou que a fábrica da Sinovac, na China, que está produzindo a vacina Coronavac, é muito moderna, mas tem considerável número de pontos fora dos padrões exigidos no Brasil.

Segundo apurou a coluna, essas possíveis falhas são em sua maioria questões menores, mas existem pontos de maior relevância que precisam ser corrigidos para que saia a certificação da vacina no país.

Os pontos incongruentes serão integralmente descritos no relatório sobre o laboratório que será enviado ao Instituto Butantan, que devera apresentar formalmente os esclarecimentos em até 5 dias úteis após o recebimento.

Oficialmente, a Anvisa já informou que a inspeção foi concluída no dia 4 de dezembro. Seguindo o rito, com o fim da inspeção, a equipe elabora um documento (Anexo III do POP-O-SNVS-001), onde são listados todos os achados da inspeção (potenciais não conformidades)”.