Energia solar já superou potência das usinas nucleares e de carvão 

A energia fotovoltaica, que atingiu dias atrás a marca de nove mil megawatts de potência instalada, já é superior hoje a toda a soma da capacidade instalada de termelétricas a carvão e as usinas nucleares, que representam 5,6 gigawatts.

Esse é o momento decisivo para a fonte solar porque está sendo votado no Congresso o novo marco legal. Há uma pressão compreensível para a redução do subsídio, e a fonte tem ficado mais barata.

No meio da crise hídrica, que já foi anunciada pelo Operador Nacional do Sistema, será importante o crescimento das grandes usinas de energia fotovoltaica, como a geração própria de residências e pequenos negócios, segundo os representantes do setor.

Ao chegar a 9 gigawatts, a energia solar superou a soma das usinas nucleares e a carvão. Desde 2012, aponta levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte já trouxe mais de R$ 46 bilhões em novos investimentos ao País e gerou mais de 270 mil empregos acumulados.

Empresários, consumidores, entidades e profissionais do setor de energia organizam uma manifestação na próxima terça-feira, 8, para pressionar os deputados e avançar com o projeto do novo marco legal.

Os manifestantes defendem a aprovação da proposta para que a população tenha mais acesso à energia solar e o Brasil, na opinião deles, siga uma tendência mundial com o uso de energias renováveis e limpas.

“É uma manifestação pacífica e apartidária, sem lado e ideologia”, afirma a coordenadora da Manifestação + Brasil Solar, Lúcia Abadia.