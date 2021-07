Embaixador americano dá alfinetada no governo Bolsonaro

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, deu um diplomático recado a favor da democracia e da transparência numa crítica discreta e elegante às fake news. Nesta quarta, ao sair de uma visita ao ministro Marcelo Queiroga, onde foi se despedir, o embaixador falou com os jornalistas que estavam no local e fez claros elogios à imprensa brasileira.

Todd Chapman elogiou a imprensa por manter a informação real e transmitir o que realmente está acontecendo no país. Num primeiro momento, as declarações podem parecer apenas uma cortesia, mas a verdade é que o elogio foi um pronunciamento político.

Ao dizer que o trabalho da imprensa é muito importante para a democracia brasileira, Chapman está mostrando sua posição em relação ao governo. Indicado pelo ex-presidente Donald Trump, parecia que o embaixador sairia do cargo junto com o antigo governo. Não foi o que aconteceu. Agora sob o governo de Joe Biden, o embaixador americano apaga os boatos de que seria meio bolsonarista e defende a democracia e a liberdade da imprensa.

A frase foi uma alfinetada ao governo de Jair Bolsonaro, que não economiza nas críticas à imprensa e nas agressões aos jornalistas e sempre reclama das críticas que recebe, como se essa liberdade não fizesse parte do cenário político desde sempre. Enquanto o presidente insiste em dizer que a imprensa publica fake news, o embaixador reitera que o trabalho que tem sido feito honra a verdade e mostra a realidade do país.