Bastou uma foto: governo Bolsonaro mostrou como vê o agricultor do Brasil

Hoje é o dia do agricultor e a imagem que a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro usou para fazer uma homenagem mostra a forma distorcida como o presidente vê a agricultura brasileira.

Um homem armado no meio de um campo foi a imagem escolhida para a celebração da data pelo governo. Nas redes sociais, a Secretaria de Comunicação escreveu: “hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo”.

A foto, escolhida em um banco de imagens genéricas, foi deletada assim que o governo percebeu o absurdo que cometeu e a polêmica que gerou. No entanto, a mensagem já foi passada. Aquela foto não poderia estar mais distante da realidade. Um caçador com uma espingarda na mão não representa o agricultor brasileiro.

O agrobusiness quer se colocar hoje como um aliado da tecnologia e das boas práticas. A maioria dos grandes produtores rurais e as grandes empresas de produção agrícola usam cada vez mais a tecnologia a seu favor, com o uso de drones, por exemplo, que monitoram a plantação e rastreiam onde é preciso colocar mais sementes ou mais água.

O fato de o governo escolher um homem armado para homenagear o agricultor não faz nenhum sentido. Isso é não entender como a agricultura nos últimos anos aumentou a produtividade e tem se afastado de práticas ruins que a agricultura antiga ainda adota. Hoje, o agricultor sabe a importância de respeitar as questões sociais, ambientais e de governança.

Mesmo que a ideia da comunicação do governo seja falar com o pequeno agricultor, a foto continua sendo um erro. O indivíduo que faz a agricultura familiar está longe de ser resumido a alguém segurando uma arma. Ele representa muito mais do que isso para o país.

Uma pequena imagem revela a ignorância do governo em relação ao estágio atual da agricultura e o caminho que está sendo trilhado e aceito no mundo. Essa publicidade, inclusive, faz um estrago na imagem do agricultor brasileiro.

O governo pensa que o jagunço é o agricultor e confunde milícia rural com produtor agrícola. Pelo visto, Bolsonaro ainda não entendeu a realidade da agricultura brasileira. Desde o início de sua gestão, tem defendido os grileiros e não se importa com o meio ambiente. Sempre levantou também a bandeira das armas para a população. Agora, com essa homenagem, deixou isso ainda mais explícito.