Em ano difícil para o MP, associação de promotores reelege presidente

O promotor de Justiça Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares, do Pará, foi reeleito nesta presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). Com 16 mil associados, a Conamp é a maior entidade de membros do MP no Brasil e na América Latina.

A reeleição é um gesto de aprovação da categoria à entidade que a representa em um dos momentos mais difíceis para o Ministério Público desde a redemocratização do país. Neste ano foi aprovada, por exemplo, uma reforma na Lei de Improbidade Administrativa que, segundo membros do MP, enfraquece o combate ao crime no país.

Além disso, outros projetos vistos como danosos ao MP tramitam no Congresso, como a PEC 5, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), dando mais poder para políticos interferirem em investigações e punirem investigadores. A PEC já foi derrotada em uma votação na Câmara, mas o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), tem sinalizado que tentará refazer a votação. Há também o outro lado da moeda. O corporativismo que precisa ser combatido. Entenda aqui.