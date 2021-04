Documentário alerta sobre desmatamento crescente na floresta amazônica

Os números alarmantes do desmatamento na floresta amazônica e o impacto do consumo de carne no meio ambiente são temas do documentário “Amazônia em Chamas”, disponível no canal Telecine e no serviço de streaming Telecine Play.

O documentário do cineasta indicado ao Emmy Michal Siewierski conta com a participação de Xuxa, João Gordo e Luisa Mell, ativistas em defesa do meio ambiente.

“Amazônia em Chamas”, já lançado nos Estados Unidos e no Canadá, aborda a ligação entre o desmatamento e a indústria da carne, destacando o real custo ambiental do que muitas vezes está em nossos pratos.

O cineasta Michal Siewierski afirma que seu objetivo era “mostrar como as escolhas que fazemos sobre o que comemos e consumimos a milhares de quilômetros de distância impactam diretamente a floresta tropical”.

O documentário destaca como a ganância corporativa, o consumo global de alimentos e a corrupção política criam condições que estão prejudicando irreparavelmente nosso ecossistema.

Vale ressaltar que o desmatamento na Amazônia tem batido recordes sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Embora o governo tenha tentado modificar sua postura nos últimos dias, com o presidente mudando o tom do discurso na Cúpula do Clima – realizada na semana passada -, os projetos para defesa da floresta são vagos e não têm surtido efeito na luta contra o desmatamento.

Além disso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de notícia-crime apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva por supostamente proteger criminosos procurados pela Polícia Federal após apreensão de madeira ilegal na região do Amazonas.