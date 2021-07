CPI confirma ser a melhor série da temporada

A CPI da Covid tem se mostrado a melhor série para acompanhar nesta temporada. Com discussões, acusações de todos os lados, reviravoltas surpreendentes e confusões diárias, cada sessão adiciona um novo capítulo nessa história.

Nesta quinta, 01, uma nova reviravolta: o policial militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira apresentou um áudio que seria do deputado Luis Miranda (DEM-DF) intermediando a compra de vacinas. O mesmo Luis Miranda que surgiu do nada tentando derrubar o governo. E de quem esta coluna tratou de “baixar a bola” nesta semana.

O áudio mostrado por Dominguetti deixa margens para interpretação. Embora seja claro que Miranda estava intermediando a compra de algo, não dá para ter certeza sobre quem seria o comprador. Para Dominguetti, seria o irmão de Luis Miranda, Luis Ricardo. No entanto, o deputado cita nomes de empresas e não fica claro se elas seriam compradoras também.

O áudio agitou os senadores. Uma nova convocação de Luis Miranda foi pedida aos gritos. O celular de Dominguetti foi apreendido.

Mais tarde, Omar Aziz disse que, em conversa com Miranda, o deputado negou que o áudio seja sobre vacinas. Disse que a conversa foi editada para prejudicá-lo. Está montada mais uma confusão.

As reviravoltas da CPI são resultado do amadorismo perceptível dos senadores que estão atuando na comissão. Ao contrário da CPI dos Bingos, por exemplo, apelidada de “fim do mundo” e que foi acompanhada por este colunista, tinha outro nível de organização.

Apesar de ter feito descobertas importantes até agora, essa CPI pode ficar marcada também pela bagunça generalizada e pelos episódios de confusão protagonizados por senadores e depoentes.