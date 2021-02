Desde a redemocratização, três vices governaram. O presidente Itamar Franco no impeachment de Fernando Collor, Michel Temer no impeachment de Dilma Rousseff e o presidente José Sarney após a morte de Tancredo Neves. Antes disso, no período democrático de 1945 a 1964, João Goulart assumiu depois da renúncia de Jânio Quadros, e Café Filho após a morte de Getúlio. Por isso, quando há uma instabilidade qualquer, é natural que o país olhe para o vice, nem que seja para um exercício de cenários.

Após a vitória do presidente Jair Bolsonaro na Câmara e no Senado, elegendo Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, as possibilidades de um impeachment caíram muito. Há quem diga, contudo, que Lira pode cobrar a conta um dia, caso o presidente não cumpra as inúmeras promessas de cargos e verbas que fez para o centrão. E… Se a popularidade cair.

Como Lira mesmo disse: “é a sociedade quem pauta o presidente da Câmara” nos casos de impeachment. Na semana passada, a situação ficou mais tensa entre o presidente e seu vice, quando houve o caso de um assessor do general Hamilton Mourão conversando sobre a possibilidade de haver impeachment. Deu a confusão que deu e o assessor perdeu o emprego.

Mas se um dos 63 pedidos de impedimento protocolados na Câmara dos Deputados for levado adiante por Arthur Lira, em algum rompante dele – o presidente da Casa mostrou no primeiro minuto que é dado a rompantes – e Bolsonaro sofrer o impedimento constitucional, o Brasil ficaria nas mãos de Hamilton Mourão, o general da reserva que ocupa a cadeira de vice. Mas, afinal, como seria um governo Mourão?

Para responder a essa pergunta, é preciso primeiro falar sobre o general da reserva do Exército, que tem sim algumas semelhanças com Bolsonaro. Além de terem frequentado a Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, ambos são de direita e já demonstraram ter os mesmos preconceitos. Mourão fez declarações politicamente incorretas sobre negros e índios. Mas não grosseiras como as de Bolsonaro, que falou em pesar os quilombolas com uma medida que se usa para pesar animais.

Tanto Bolsonaro quanto Mourão já enalteceram publicamente o mais conhecido torturador da ditadura militar, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra – acusado de perseguições e morte de opositores do golpe de 64. Mourão trabalhou com Ustra, após a passagem do coronel pelo Doi-Codi de São Paulo, o sanguinário centro de repressão do regime. Para o presidente, Ustra foi um “herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer”. E para o vice-presidente, foi um homem de “honra”, “que respeitava os direitos humanos de seus subordinados”.

Há semelhanças ideológicas entre eles, mas também existem diferenças. Nos dois anos de gestão, Mourão sempre se apresentou como uma figura mais comedida, controlada e apaziguadora. Ele é capaz de ouvir mesmo quem pensa diferente, como mostrou em alguns momentos no Conselho da Amazônia. Ao contrário de Bolsonaro, que dispara constantemente sua metralhadora cheia de absurdas intempéries, o general costuma aparecer na sequência para explicar que não foi bem isso o que o presidente quis dizer. Está mais para a turma do “deixa disso”.

Por esse comportamento mais equilibrado, e principalmente por uma atitude prática diante de problemas, pode-se afirmar que um governo Mourão seria mais focado em resolver as questões do país, do que arranjar confusão. Não se imagina Mourão adotando uma posição anti-vacina por exemplo. Bolsonaro cria confusões frequentes e desnecessárias com todos à sua volta. A começar pela Praça dos Três Poderes.

Quando não ataca o Supremo Tribunal Federal (STF), com ameaças inclusive de fechar a corte, implica com o Congresso Nacional. Em dois anos de mandato, o morde e assopra entre Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia foi praticamente diário.

Agora, Bolsonaro precisa da Casa para não ver nenhum pedido de impeachment ser levado adiante e apostou no toma-lá-dá-cá, que promete cargos e libera emendas em troca de apoio – exatamente o que condenou ao ser eleito.

Não que Mourão não seja adepto dessa prática, caso precise, mas justamente por sua conduta mais equilibrada, pode-se afirmar que o general, ao contrário do capitão, teria uma relação mais normal com os outros poderes, tratando as instituições com mais respeito e educação.

Sua sofisticação – sabe falar em público muito bem e tem inglês fluente – também são características diferentes de Bolsonaro. O tom mais ameno certamente poderia ajudar o Brasil a recuperar a sua imagem no exterior, detonada por Bolsonaro, seus filhos e o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Esse, aliás, pode sofrer com uma reforma ministerial anunciada pelo próprio Mourão recentemente.

Segundo ele, após as eleições do Congresso, eram possíveis mudanças no comando de ministérios. Mourão não manteria Ernesto, de acordo com assessores, e voltaria com a tradição de embaixadores mais experientes no cargo de ministro das Relações Exteriores.

Se já fosse presidente, outro que não faria parte de seu staff seria o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apostam interlocutores. Em agosto do ano passado, os dois tiveram um desentendimento público sobre a liberação de R$ 60 milhões para o controle de queimadas e desmatamento na Amazônia. E Salles foi esvaziado por Mourão.

Enquanto Salles disse que os recursos estariam bloqueados, Mourão afirmou que o ministro se precipitou e que não haveria bloqueio da verba. “Vamos esperar que ele reflita e chegue à conclusão que não foi a melhor linha de ação a que ele tomou. E criou um caso aí que não era para ser criado”, criticou na ocasião.

Enfim, essa questão não está posta, mas num país em que tantos vices governaram é bom sempre prestar atenção ao número dois de qualquer governo.