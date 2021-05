CNMP quer procuradores na linha de frente da defesa indígena

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou nesta terça-feira, 25, resolução para atuação extrajudicial do Ministério Público junto aos povos indígenas e tradicionais. A aprovação acontece em meio aos ataques que os Yanomamis, etnia indígena, sofreram de garimpeiros nos últimos dias.

“Uma das nossas atribuições constitucionais é velar pelos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais como cidadãos brasileiros, titulares de direitos e garantias fundamentais, assim como deveres iguais aos demais nacionais, ressalvados os grupos indígenas isolados”, afirmou o procurador-geral da República, Augusto Aras, à coluna.

A resolução defende que procuradores e promotores atuem obrigatoriamente, independente de ação judicial, e criem grupos de trabalhos ou núcleos para acompanhar a situação de indígenas e povos tradicionais.

“O respeito aos territórios independe da sua regularização formal pelo Estado, cabendo ao Ministério Público adotar as medidas necessárias para viabilizar o seu reconhecimento e garantir que a análise de suas características não esteja limitada aos regimes civis de posse e propriedade, devendo prevalecer uma compreensão intelectual dos direitos fundamentais envolvidos, com ênfase em aspectos existenciais dos bens jurídicos em discussão”, afirma a decisão do CNMP.

A proposta de resolução em si não é nova, mas a votação desta terça, 25, teve influência da questão Yanomami, segundo informado à coluna por um outro integrante do Conselho.

“O Ministério Público deve assegurar que qualquer tipo de discussão judicial em áreas situadas em territórios de povos e comunidades tradicionais acarrete a sua intervenção obrigatória”, diz ainda a decisão.