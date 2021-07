CNJ de Fux elogiado internacionalmente por trabalho para LGBTQIA+

Em um Brasil recente tão criticado em todo o mundo pela má gestão dos direitos humanos, especialmente por conta do governo Jair Bolsonaro, o Judiciário brasileiro se distinguiu.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) utilizou seu perfil no Twitter para parabenizar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), presidido pelo ministro Luiz Fux, por conta do Manual de Atenção às Pessoas LGBTI presas, lançado no final de junho.

O CIDH apontou o documento produzido pelo CNJ como um exemplo a ser seguido pelos países americanos no cuidado com essas pessoas.