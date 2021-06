Caso Lázaro e vacina: a vitória de Ronaldo Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), é o grande vencedor dos últimos dias. Depois de 20 dias de buscas, a polícia goiana conseguiu capturar Lázaro Barbosa. Além disso, a campanha de vacinação no Estado está bem adiantada e permitiu que Caiado inserisse profissionais da imprensa no grupo prioritário da imunização.

Nesta segunda, 28, o alívio chegou aos moradores da região de Águas Lindas de Goiás. Depois de dias de buscas ininterruptas, a polícia de Goiás conseguiu prender Lázaro. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, até enviou equipes para ajudarem na captura do criminoso, mas foram os policiais goianos que conseguiram encerrar as buscas. Em troca de tiros, Lázaro foi baleado e morreu por causa dos ferimentos. No Twitter, Caiado comemorou, elogiou a polícia e disse que o Estado não é “Dysneylândia de bandido”.

“Deixo aqui o meu reconhecimento e o meu orgulho em ser comandante-em-chefe de uma polícia que dignifica seu trabalho e transforma Goiás em um Estado seguro e mais justo. E como eu digo sempre: aqui não é Disneylândia de bandido”.

Em um vídeo também publicado hoje, o governador agradece as forças de segurança e escreve que a polícia goiana é a “mais preparada do país”.

Antes da captura de Lázaro, Caiado já tinha conseguido mais uma vitória ao inserir profissionais da imprensa no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O anúncio também foi comemorado pelo governador no Twitter no sábado, 26.

“Profissionais de imprensa que estão na cobertura do caso Lázaro já podem se vacinar. A Prefeitura de Águas Lindas e o Governo de Goiás já disponibilizaram as doses. Em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz, ao lado do Governo, marcou para terça-feira. Em Goiás toda imprensa vacinada”, escreveu Ronaldo Caiado.

Um vídeo que circula na internet mostra os policiais comemorando o fim das buscas a Lázaro. Ronaldo Caiado deverá usar a captura como capital político e fortalecer seu nome como um governador que lutou pela agilidade na vacinação.