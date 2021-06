Caso Bretas: os juízes que se acham acima da lei no Brasil 

A capa de Veja desta sexta-feira, 4, é a pá de cal que faltava na Lava Jato, a maior operação contra a corrupção generalizada que existiu sim no Brasil, mas que perdeu a credibilidade por conta de abusos de seus juízes e procuradores.

Aliás, a reportagem de Laryssa Borges escancara o que já havia ficado claro após o comportamento de Sérgio Moro em Curitiba: alguns magistrados no Brasil se acham acima do bem e do mal, acima de tudo, até da constituição do país.

Veja esclarece ainda mais esses abusos ao destrinchar os anexos do advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho, de 31 anos, que são estarrecedores e mostram que os abusos na Justiça brasileira não acabaram.

Não à toa a matéria afirma que o braço carioca da operação pode ter o mesmo destino que a de Curitiba, onde o juiz foi considerado parcial por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O país não pode ignorar abusos. De quem quer que seja.