Caixa recebe ordem do governo para voltar ao trabalho presencial

A Caixa Econômica Federal recebeu uma ordem do governo para retomar a atividade presencial do banco. A ideia é a de que o trabalho no espaço físico da Caixa retorne em alguns níveis gerenciais já na próxima semana.

Segundo a coluna apurou, alguns gerentes receberam avisos nesta sexta-feira (17) para o retorno ao trabalho in loco. As reuniões servirão inclusive para pensar medidas relacionadas à crise econômica do país agravada pela pandemia do coronavírus.

A coluna ouviu a Caixa, que confirmou a volta, na semana que vem, da “alta gestão do banco que estava em home office”. Segundo o banco, esse grupo “retoma a atividade presencial gradualmente, com exceção dos empregados do grupo de risco”.

“A partir da próxima semana, a parte da alta gestão do banco que estava em home office – que significa menos de 3% dos empregados que atuam na Matriz da Caixa – retoma a atividade presencial gradualmente, com exceção dos empregados do grupo de risco, que permanecem em regime de trabalho remoto”, afirmou o banco.

A Caixa ainda afirmou à coluna que “todos os colaboradores” que estão em trabalho presencial contam com equipamento de proteção individual. “Além disso, será respeitado o distanciamento entre as estações de trabalho”, disse o banco.

“Lembramos que nossas agências estão em funcionamento. Além disso, já realizamos até hoje mais de R$ 11, 4 bilhões em pagamentos do Auxílio Emergencial para mais de 16,6 milhões de brasileiros, no maior programa de inclusão digital financeiro do Brasil”.