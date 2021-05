Brasil perde espaço na Comissão Interamericana de Direitos Humanos

O Brasil perdeu a chance de ocupar uma cadeira importante e estratégica na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA).

A advogada Melina Girardi Fachin, filha do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), concorreu à vaga de secretária-executiva da CIDH com outras nove pessoas, mas perdeu a disputa pelo cargo. A escolhida foi a mexicana Tania Reneaum Panszi.

A comissão anunciou os candidatos em dezembro do ano passado e definiu o ocupante da vaga agora. Tania Panszi vai assumir o cargo por quatro anos, sendo possível a renovação uma vez.

Melina Fachin tem experiência na área de direitos humanos e era a única brasileira entre os finalistas. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e faz parte do escritório Fachin Advogados Associados.

A derrota da brasileira representa uma perda também para o país, que sofre com o descaso na área dos direitos humanos nos anos do governo Bolsonaro.