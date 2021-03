Bolsonaro segue ideia de Lula e anuncia conselho para crise sanitária 

A tragédia brasileira atingiu proporções de guerra, com milhares de mortes diárias. Só agora o presidente Jair Bolsonaro resolveu anunciar a criação de uma conselho para definir prioridades e dar as diretrizes semanais para o combate à pandemia. Ufa, demorou só um ano para ele ver o óbvio.

O presidente nunca quis organizar forças com os estados para evitar que a tragédia tomasse a proporção que tomou. Ao contrário. Apostou no embate, na divisão e na crueldade – ao minimizar os efeitos e fazer chacota com a doença. Nessa quarta, 24, ele faz uma cena que seria boa, se não fosse farsa.

Agora, Bolsonaro fala em “vida em primeiro lugar, vacinação em massa e parceria” com os entes da federação. Também revelou a ideia de criar o conselho, que será liderado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Foi exatamente o que o ex-presidente Lula disse há 14 dias sobre o que Bolsonaro deveria fazer.

Vejam o que disse o petista: “Então, o presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado, era criar um comitê de crise. […] E toda semana orientar a sociedade brasileira sobre o que fazer.”

Vejam o que disse Bolsonaro nesta quarta-feira, 24: “Resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus”

Após um ano perdido na organização do Estado brasileiro contra a Covid-19, com inúmeras negativas de proposta de vacinas e 300 mil mortos, Bolsonaro, preocupado com a queda de sua popularidade e com medo de Lula, resolveu agir. Vestirá, finalmente, o figurino presidencial?

Não há esperança que isso aconteça. No próprio anúncio do conselho, um dos pouquíssimos lúcidos em um ano, ele falou em tratamento precoce da Covid-19. É contar os dias – talvez horas – para Bolsonaro soltar alguma aleivosia.