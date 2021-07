As negociações para que Datena seja vice de Bolsonaro

A notícia de que o apresentador José Luiz Datena se filiou ao PSL e a pesquisa apontando que ele ficaria em terceiro lugar numa disputa presidencial ganharam destaque nos últimos dias.

Nos bastidores, um outro fato importante está acontecendo: há um interesse do presidente Jair Bolsonaro de ter Datena como seu vice em 2022.

A proximidade entre o presidente e o apresentador é nítida. Em diversas entrevistas que já concedeu a Datena, Bolsonaro sempre mostrou disposição em conversar com o jornalista. Agora, vê em Datena a chance que precisa de fortalecer sua chapa e tentar uma reeleição.

A entrada do apresentador no PSL, antigo partido de Bolsonaro, seria parte das negociações. Embora o presidente tenha saído do partido com alguns atritos, uma coligação estaria sendo analisada. Bolsonaro deve mesmo ir para o Progressistas de Ciro Nogueira, seu novo chefe da Casa Civil.

Com o apelo público que Datena tem, Bolsonaro ganharia um parceiro importante contra uma eventual candidatura de Lula. Resta saber se, dessa vez, o apresentador realmente vai encarar a política ou se vai desistir como fez no passado.