Alcolumbre costura estratégia para abafar rachadinha

Está sendo costurado no Senado uma forma de abafar o caso do senador Davi Alcolumbre, acusado de rachadinha por importante reportagem de Veja. A saída tem sido mencionada em conversas reservadas do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.

A ideia é que Alcolumbre peça uma licença para “poder se defender com mais eficácia, já que o mandato toma bastante tempo”, especialmente com a agenda da presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Essa é a justificativa oficial que está sendo elaborada, mas é evidente que, caso se confirme a estratégia, Alcolumbre tentará submergir, como dizem os políticos, “sumindo do noticiário” com o objetivo de evitar uma eventual cassação.

A reportagem mostrou como seis funcionárias do gabinete do senador foram usadas num esquema de rachadinha, tão conhecido da sociedade brasileira após o caso do filho Zero Um do presidente da República, Flávio Bolsonaro.

Como opinou a coluna, a revelação é escandalosa, especialmente porque as mulheres estão declarando publicamente a fraude que pode chegar a R$ 2 milhões em desvios dos cofres públicos.