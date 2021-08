A pedido de Aras, MPF cria site para detalhar ações da instituição

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou 14.489 denúncias e 3.441 ações civis públicas à Justiça no ano passado. Também apresentou 30 acusações penais e 104 ações diretas de inconstitucionalidade nos tribunais superiores. Ainda em 2020, o MPF firmou 7.908 Acordos de Não Persecução penal e cível.

Esses e outros dados passaram a constar da plataforma MPF em Números, lançada recentemente e que, a partir desta segunda-feira, 23, será disponibilizada para acesso da população em geral.

A ferramenta foi solicitada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e tem como fundamento atender a princípios constitucionais como o da publicidade e o da transparência.

O sistema terá uma base de dados com 250 milhões de registros. As informações serão alimentadas diariamente por cerca de 14 mil usuários de todas as unidades do MPF no Brasil. A página do MPF em Números poderá ser acessada no Portal do MPF.