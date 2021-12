A grande jogada de Lula

O ex-presidente Lula está mostrando aos seus adversários como se faz uma campanha eleitoral. A notícia da saída de Geraldo Alckmin do PSDB depois de 33 anos deixa claro como a movimentação de Lula é certeira.

Alckmin caminha a passos largos para ser o vice na chapa do ex-presidente, o que seria um ativo político incrível que tem tudo para ser imbatível.

O agora ex-tucano vai para o PSB, partido que deve lançar Márcio França como candidato ao governo de São Paulo. Esse seria mais um palanque importantíssimo para Lula. Além disso, Fernando Haddad deve se candidatar ao Senado, numa vitória tida como certa.

Vale destacar que Alckmin é o vice perfeito para Lula. Uma possível chapa dos dois tem potencial para acalmar o mercado financeiro, traz Lula para o centro e monta um cenário que agrada a muitos brasileiros.

Outro movimento do ex-presidente que deu certo foi a chegada de Fabiano Contarato ao PT. Com uma boa popularidade, ele deve ser o candidato petista no Espírito Santo. Mais um ponto positivo para Lula no bolsão conservador brasileiro.

A jogada é inteligente. Sabendo da força que ja tem no norte e no nordeste, o ex-presidente busca palanques no Sudeste, região que sempre é chave nas eleições.

Lula se movimenta enquanto seus adversários patinam. Sérgio Moro aparece estagnado nas pesquisas e tem um caminho difícil pela frente. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro continua perdendo popularidade e não consegue fazer palanques nos estados como seu principal adversário.

Como esta coluna mostrou, Lula voa alto nas pesquisas e já ganha em primeiro turno em algumas simulações. Ele está preparando seu caminho e montando a cena perfeita, na qual uma derrota fica cada vez mais distante de acontecer.