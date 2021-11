A disputa acirrada no Senado por uma vaga no TCU

Mesmo sem confirmação de que será votado a indicação do nome de Raimundo Carreiro para o posto de embaixador do Brasil em Portugal, senadores já começaram a campanha para ocupar a sua vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

Atualmente, Raimundo Carreiro é ministro do TCU, na vaga reservada para indicação feita pelo Senador Federal.

A ideia, contudo, é que a votação ocorra na semana do esforço concentrado no Senado, agendada por Rodrigo Pacheco para o próximo dia 29.

Os senadores Antonio Anastasia, Katia Abreu e Fernando Bezerra estão interessados em preencher a vaga que cabe ao Senado no TCU.

Segundo parlamentares informaram à coluna, a campanha, que incluiu ligações insistentes para os colegas da Casa, está a todo vapor.