A decisão de Lula sobre as manifestações da terceira via

Parlamentares petistas com acesso a Lula afirmam que o ex-presidente decidiu não tripudiar sobre o fracasso das manifestações da terceira via, no último dia 12. O motivo? Não gerar mais estresse ao atual momento político.

Segundo esses políticos ouvidos pela coluna, chegará a hora de fazer isso, talvez em algum discurso mais para frente. O recado não será dado agora.

Lula lidera todas as pesquisas eleitorais e, como a coluna mostrou, viu qualquer ideia de “terceira via” fracassar até o momento. Políticos como João Doria, Ciro Gomes e Luiz Henrique Mandetta não arrastaram multidões para as ruas dia 12.

Sim, as coisas podem mudar até o ano que vem? Podem. Mas não faz sentido nem para Lula, nem para o PT, participarem de um ato, como também já frisei, que tem o lema “Nem Bolsonaro, Nem Lula”. Só isso já exclui os petistas e outros partidos satélites de Lula.

O ex-presidente permanecer calado, ou não tripudiar do “Nem Bolsonaro Nem Lula” já é um sinal de que ele pode estar disposto a dialogar com o centro, com a centro-esquerda e a centro-direita. E essa conversa seria ótima para o Brasil, especialmente em meio ao caos instalado na República pelo presidente Jair Bolsonaro.