A CPI foi parar no departamento médico

A CPI da Covid foi um dos pontos altos deste ano e revelou graves omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia, mas também desgastou fisicamente alguns de seus integrantes.

No final de novembro, o senador Humberto Costa (PT-PE) passou por uma cirurgia de angioplastia coronária. O parlamentar teve que colocar dois stents no coração durante o procedimento.

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), também foi parar no departamento médico para realizar alguns exames e fazer um check up.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), outra peça-chave da CPI, está tratando uma gastrite e uma esofagite enquanto acompanha outras investigações decorrentes do trabalho da comissão.

Os problemas médicos não afetaram só os parlamentares da oposição. O senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE) também teve que avaliar a saúde com exames após o fim da comissão.

O sucesso da CPI custou caro para a saúde dos integrantes. As discussões acaloradas, as reviravoltas e as descobertas de que o governo agiu de forma irresponsável com milhões de brasileiros parecem ter afetado os senadores.