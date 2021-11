Zema vira alvo de críticas de bolsonaristas após encontro com Moro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), virou alvo de críticas de bolsonaristas após se encontrar na quarta-feira, 24, com o ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2022 e desafeto do presidente Jair Bolsonaro, contra quem deverá disputar a eleição. Nas redes sociais, Zema tem sido chamado de “traidor” e “oportunista””, entre outras ofensas.

Se Zema se aliar ao traidor será o fim do zema….A direita não vota em traidor. — Marcio (@MarcioRanierys) November 25, 2021

Eeeee Zema que vergonha… https://t.co/WsjoYSwbd9 — Wilson Bento, Jesus Rei eterno 💚👊🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@WilsonBento8) November 25, 2021

A reação ocorre porque os bolsonaristas veem o mineiro como um aliado — em 2018, Zema apoiou Bolsonaro e foi eleito na mesma onda de renovação política que marcou aquela disputa.

O encontro com Moro ocorreu pouco mais de uma semana após Bolsonaro ter feito diversos elogios a Zema durante passagem por Dubai. “É o governador de um estado importante do Brasil. Falamos a mesma linguagem. Temos interesses em comum: ele, pelo seu estado; eu, pelo Brasil. É um casamento, praticamente. É um aliado para o Brasil. O Zema é importante para o quadro da política nacional”, afirmou em 17 de novembro.

Dois dias depois, em um encontro com empresários, Bolsonaro novamente fez elogios a Zema.”Eu quero primeiro saudar uma pessoa fantástica que está entre nós. O Brasil tem 27 governadores, um se faz presente, de um dos estados mais pujantes do nosso Brasil. Queria saudar o prezado governador Romeu Zema, de Minas Gerais”, disse.

Bolsonaro já ensaiava um apoio a reeleição do governador. “Lá [em Minas Gerais] eu vou é querer um candidato ao Senado, alguns [deputados] federais vou pedir pra vocês também. Agora, o governo é com vocês. Acho que o Zema é um bom nome”, afirmou o presidente para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada na última segunda-feira, 22.

No final de setembro, durante um evento em Minas Gerais, o governador subiu no mesmo palanque do presidente. Zema recebeu o apoio dos eleitores bolsonaristas e discursou sobre os gritos de “Fora Kalil”, em referência ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), o seu principal concorrente na próxima eleição para o governo de Minas Gerais em 2022.

No almoço com Moro, Zema evitou se comprometer sobre apoio, mas elogiou o ex-juiz. “É um bom candidato, uma pessoa séria com um histórico que todos conhecem. E queremos saber o que ele pensa sobre Minas Gerais e quais são os planos dele para o Brasil e para Minas, de forma que a nossa conexão, a nossa proximidade com Brasília, seja sempre a melhor possível, independentemente de quem seja eleito”, disse.