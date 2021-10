Virgílio quer expulsão de Doria ou Leite do PSDB por ‘fraude’ ou ‘mentira’

Atualizado em 26 out 2021, 13h17 - Publicado em 26 out 2021, 13h09

Em meio a acusações entre aliados dos governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) por supostas fraudes na inscrição de políticos habilitados a votar nas prévias tucanas (aliados do gaúcho acusam os paulistas de engrossar a lista com apoios fora do prazo permitido), a acirrada disputa do PSDB ganhou mais um capítulo de conflito, agora envolvendo o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, azarão no processo para escolher o presidenciável tucano.

Cobrado por uma nota dos diretórios do partido em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia a se retratar por chamar de “malandragem” a representação apresentada por eles à executiva nacional do PSDB sobre supostas fraudes praticadas pelo PSDB de São Paulo na filiação dos prefeitos, Virgílio defendeu que ou Doria ou Leite sejam expulsos da sigla após a apuração dos fatos.

A manifestação do amazonense foi feita por meio de um áudio enviado a um grupo de WhatsApp com tucanos. “Se houve fraude do governador João Doria, eu peço a expulsão dele do partido, e se houve mentira por parte do governador Eduardo Leite, peço igualmente a expulsão dele do partido. Não dá para nós termos nem um mentiroso, nem um fraudador”, disse Arthur Virgílio. A campanha de Eduardo Leite nega ter articulado a representação apresentada por seus aliados contra o PSDB paulista.

No mesmo áudio, Arthur Virgílio declarou que não pediria desculpas, reiterou pedido para que o caso seja elucidado e a posição pela expulsão de quem tenha culpa. “Pedi apuração rigorosa desses fatos, pedi que fossem claros e dissessem às claras o que houve nesse episódio. Houve fraude praticada pelo Doria? Porta da rua para que ele faça dela serventia. Houve mentira por parte do Eduardo Leite? Porta aberta da rua para que ele saia do partido. É a serventia da casa. Não cabe a figura da mentira e do ganhar de qualquer jeito”, disse.

O ex-prefeito de Manaus ainda declarou que, caso o PSDB vá dividido para as eleições, será derrotado. “Nesse caso da divisão do partido, vão disputar quem vai perder a eleição. Ou se unam, como é meu projeto, a união de todos os tucanos”.