Vice Rodrigo Garcia será candidato do PSDB ao governo de SP

A comissão executiva do PSDB de São Paulo homologou neste domingo, 21, a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia ao Palácio dos Bandeirantes em 2022. Ele era o único inscrito dentro do partido para disputar o posto.

Aliado ao governador João Dória, que também neste domingo disputa as prévias da legenda para tentar ser escolhido como candidato tucano à Presidência da República, Garcia deixou recentemente o DEM para ingressar no PSDB e, com isso, frustrou as articulações do ex-governador Geraldo Alckmin, que pretendia usar a agremiação para concorrer mais uma vez ao Bandeirantes. Sem espaço na nova configuração do ninho tucano, o ex-governador aguarda apenas a finalização das prévias presidenciais, nas quais apoia o nome do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, para deixar a sigla.