Um dia após decisão de Rosa, governo libera R$ 118 mi em emendas secretas

Passadas 24 horas desde a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber de autorizar o uso das emendas secretas do orçamento federal, o governo já autorizou a liberação de 118 milhões de reais em recursos aos parlamentares, segundo dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) compilados por VEJA. Os recursos foram destinados aos ministérios do Desenvolvimento Regional (111 milhões de reais) e Educação (7,9 milhões de reais). Por outro lado, o governo cancelou o empenho (voltou atrás em liberações de recursos que já haviam sido feitas) no Ministério da Economia, que perdeu 9,9 milhões de reais que já haviam sido pagos.

“Orçamento secreto” é o apelido com que ficaram conhecidas as emendas do relator do orçamento, uma dotação de 18,5 bilhões de reais (dos quais 9,2 bilhões de reais já foram liberados) que é destinada a parlamentares da base aliada do governo. Esses deputados e senadores indicam como o governo deve gastar esse dinheiro, priorizando obras e compras de materiais e equipamentos em seus redutos eleitorais, mas não é possível que a população saiba qual foi o parlamentar que indicou o gasto (daí o termo “secreto). É diferente das emendas impositivas do orçamento, em que os deputados e senadores indicam os gastos mas o autor da ação é conhecido, de forma transparente.

Rosa Weber havia proibido a prática após a votação da PEC dos Precatórios, que autorizou o governo a furar o teto de gastos do orçamento, um projeto polêmico que foi aprovado em meio à liberação de cerca de 1 bilhão de reais em emendas do relator. No dia 6, após o Congresso aprovar mudanças nas regras de pagamento dessas emendas (que as mantiveram sem indicação clara do autor), a ministra autorizou a retomada dos pagamentos.

Agora, a Câmara, sob comando de Arthur Lira (Progressistas-AL), deve votar os trechos da mesma PEC que sofreram alteração no Senado.

Além de liberar a execução de mais 118 milhões de reais, desde a decisão da ministra o governo já liquidou (confirmou que os gastos foram feitos e autorizou o pagamento às empresas contratadas) um montante de 28,9 milhões de reais, sendo quase a totalidade em investimentos do Ministério da Economia e pagou efetivamente 19,9 milhões de reais da mesma pasta.