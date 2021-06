‘Superpedido’ de impeachment amplia lista de crimes, mas não a de adesões

O propagandeado “superpedido” de impeachment de Jair Bolsoenaro foi protocolado na tarde desta quarta-feira, 30, na Câmara dos Deputados e lista 23 crimes que teriam sido cometidos pelo presidente, desde erros no combate à pandemia a atentados contra a ordem institucional e a democracia.

Além de consolidar os crimes atribuídos ao presidente nos outros 122 pedidos protocolados anteriormente — e que aguardam decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) –, o novo requerimento inclui acusações novas, como as suspeitas envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin e que entraram na mira da CPI da Pandemia.

No que toca aos autores do pedido, no entanto, o documento revela mais uma vez a dificuldade para ampliar o alcance do movimento pelo impeachment de Bolsonaro: os signatários são os mesmos que endossaram outros requerimentos contra o presidente. Além dos partidos de esquerda como PT, PSOL, PCdoB, Rede, PDT e outros, há entidades da sociedade civil, movimentos sociais e parlamentares isolados de outras legendas como os ex-aliados de Bolsonaro Joice Hasselmann (PSL-SP), Alexandre Frota (PSDB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP) – veja lista completa abaixo.

Continuam ausentes os representantes dos partidos do chamado “centro democrático”, como MDB, DEM, PSD e PSDB, e do Centrão, o bloco parlamentar que dá sustentação a Bolsonaro no Congresso e do qual faz parte Arthur Lira, que não mostra disposição alguma de encaminhar nenhum dos pedidos.

Veja abaixo quem assinou a nova iniciativa contra Bolsonaro:

Mauro de Azevedo Menezes, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD)

Tânia Maria de Oliveira, integrante Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD)

Sônia Guajajara, coordenadora-executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib)

Inácio Lemke, presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)

Paulo Jerônimo de Sousa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas

Raimundo José Arruda Bastos, coordenador da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia (ABMMD)

Iago Montalvo Oliveira Campos, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE)

Rozana Fonseca Barroso da Silva, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes)

Cristina de Faria Cordeiro, presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Gabriel Napoleão Velloso Filho, desembargador do Trabalho e integrante da Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Claudia Maria Dadico, Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Ana Paula Costa Barbosa, representante do Coletivo Defensoras e Defensores Públicos pela Democracia

Sheila Santana de Carvalho, da Coalizão Negra por Direitos

Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos

Symmy Larrat Brito de Carvalho, presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais (ABGLT)

Vanessa Patriota da Fonseca, integrante do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia (FSMJD)

Mauri José Vieira da Cruz, integrante do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia (FSMJD)

Nalu de Faria da Silva, da Marcha Mundial das Mulheres

Maria Anna Eugênia do Valle Pereira Stockler, representante da 342 Artes

Raimundo Vieira Bonfim, coordenador-geral da Central de Movimentos Populares

Guilherme Boulos, coordenador da Frente Povo Sem Medo

Alex Sandro Gomes, presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil (Anatorg)

João Paulo Rodrigues Chaves, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)

José Reginaldo Inácio, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST)

Adilson Gonçalves de Araújo, presidente nacional da Central de Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil (CTB)

Edson Carneiro da Silva, presidente da Intersindical Central da Classe Trabalhadora

Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT)

Atnágoras Teixeira Lopes, da Central Sindical e Popular Conlutas

Miguel Eduardo Torres, presidente da Força Sindical

José Gozze, presidente nacional da Pública Central do Servidor

Edmilson Silva Costa, secretário-geral do PCB

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT

José Maria de Almeida, presidente nacional do PSTU

Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT

Leonardo Pericles Vieira Roque, presidente nacional da Unidade Popular (UP)

Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB

Rui Costa Pimenta, presidente da Executiva Nacional do PCO

Heloísa Helena, presidente da Rede Sustentabilidade

Wesley Elderson Diógenes Nogueira, da Rede Sustentabilidade

Roberto Freire, presidente Nacional do Cidadania

Joice Hasselmann, deputada federal (PSL-SP)

Kim Kataguiri, deputado federal (DEM-SP)

Alexandre Frota, deputado federal (PSDB-SP)