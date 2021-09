Supermercado é a maior preocupação dos brasileiros, aponta pesquisa

A alta dos preços nos supermercados é o fator que mais tem gerado impacto no orçamento do brasileiro, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas feito entre os dias 23 e 27 de setembro: 49,5% dos entrevistados apontam isso como o principal problema atual nas contas domésticas.

Em segundo lugar, vem outro tormento cada vez mais crescente na cabeça dos brasileiros: o preço dos combustíveis – 18,3% apontaram isso como preocupação.

Na sequência, aparecem as contas de água, luz e gás (11,6%) e as despesas com saúde (9,8%). Outros 6,6% apontaram todas as questões anteriores como preocupação e 1,8% citaram outros problemas.

Os preços dos alimentos e dos combustíveis foram exatamente os dois vilões da inflação de agosto, segundo o IBGE. Os alimentos e bebidas subiram 1,39% e responderam por 0,29 ponto da inflação total de 0,87% — ou seja, um terço do índice. Já os combustíveis tiveram aumento de 2,80% e foram responsáveis por 0,17 ponto da inflação mensal.

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.772 pessoas por telefone, sem o uso de robôs, nos 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.