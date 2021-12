STF julgará em fevereiro caso que pode pôr fim à impunidade em rachadinhas

O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 17 de fevereiro de 2022 o julgamento de um dos mais antigos casos de rachadinha do país, cujo desfecho pode ser o ponto de virada na longa história de impunidade a esse tipo de prática, uma das mais comuns entre políticos brasileiros. A sentença do STF pode criar um parâmetro para outros processos, porque há divergências sobre o tipo de crime que representam esses desvios.

Trata-se de uma ação penal contra o deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM), ex-líder da todo-poderosa bancada evangélica, acusado pela Procuradoria-Geral da República de se apropriar, com a ajuda de um servidor de seu gabinete, de salários de assessores pagos pela Câmara nos anos de 2000 e 2001. O julgamento estava previsto para o dia 11 de novembro, mas foi retirado da pauta pelo presidente, Luiz Fux.

Silas Câmara foi denunciado em 2009 pelo então procurador-geral da República, Antonio Fernando, sob a acusação de ter se valido do cargo para fazer os desvios em proveito próprio — o que, para o Ministério Público, configura o crime de peculato, cuja pena é de dois a doze anos de prisão. A acusação traz a descrição tradicional da rachadinha, com elementos semelhantes aos da denúncia feita pelo Ministério Público do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro e seu ex-motorista (e suposto operador) Fabrício Queiroz: após o dia do pagamento, os salários eram sacados e, em datas próximas, eram feitos depósitos em dinheiro na conta do parlamentar.

“A maioria dos depósitos era de 1 000 reais, em clara tentativa de manter a discrição do esquema criminoso”, afirma trecho da denúncia feita pela PGR. O servidor que operacionalizava o esquema, ainda de acordo com a acusação, movimentou em sua conta no período investigado 96 522 reais, “valor totalmente incompatível com sua remuneração”, que foi de 22 532 reais no mesmo período. Ao todo, segundo a PGR, entraram na conta do deputado 144 948 reais, “seja por meio de depósitos identificados de seus assessores ou oriundos de depósitos sem identificação e de origem suspeita”. Em sua defesa, o parlamentar afirmou ao STF que costumava fazer empréstimos a seus funcionários, que viviam em dificuldades financeiras. Os depósitos seriam a devolução.

O caminho do processo também ilustra à perfeição as dificuldades para fazer andar com celeridade uma investigação desse tipo. O caso chegou à PGR em 2003, mas só virou denúncia no STF seis anos depois. O julgamento, no plenário virtual, começou apenas em novembro de 2020, mas foi adiado por uma intervenção do ministro Nunes Marques, indicado à Corte por Jair Bolsonaro, de quem Silas Câmara é aliado. Após os votos de Luís Roberto Barroso e Edson Fachin pela condenação, Marques se manifestou para que o processo fosse para o plenário presencial.

Problemas semelhantes ocorrem em outros processos do tipo. Apesar de iniciada em 2019, a investigação envolvendo Carlos Bolsonaro, filho Zero Dois do presidente, encontra-se em fase inicial. Desde maio o MP do Rio aguarda o Banco Central enviar os dados relativos à quebra de sigilo bancário do vereador.

Já o processo contra seu irmão, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), virou após decisões do Superior Tribunal de Justiça e do próprio STF apontando falhas do Ministério Público do Rio de Janeiro na condução da investigação, incluindo o desrespeito ao foro privilegiado e o uso de informações confidenciais sem autorização da Justiça.