Senador que venceu Renan pai em 2018 lidera a sucessão de Renan Filho

O senador Rodrigo Cunha (PSDB) lidera a disputa pelo governo de Alagoas em 2022, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 29 – ele aparece à frente do candidato do governador Renan Filho (MDB), o secretário da Segurança Pública, Alfredo Gaspar, que tem 16,1%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Maceió Rui Palmeira, com 15,4% das intenções de voto, o deputado estadual Davi Davino Filho, do PP (7,5%), o deputado federal Marx Beltrão, do PSD (6,4%), e mais dois deputados estaduais: Antônio Albuquerque, do PTB (4,4%) e Marcelo Victor, do Solidariedade (2,5%).

Em um segundo cenário, quem lidera é o atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSB), com 31,2%, mas é improvável que ele renuncie à prefeitura, que assumiu em janeiro de 2019, para disputar o governo. Na sequência, aparecem Rui Palmeira (15,3%), Alfredo Gaspar (13,3%), Davi Filho (6,3%), Marx Beltrão (5,6%), Antônio Albuquerque (5,1%) e Marcelo Victor (2,6%).

O atual governador Renan Filho não pode mais disputar a reeleição porque já está no segundo mandato — é provável que ele dispute o Senado em 2022 e faça companhia ao pai no Congresso. Renan Filho, segundo levantamento do Paraná Pesquisas, tem o governo bem avaliado: 65,7% dos eleitores aprovam a gestão, enquanto 29,8% desaprovam — em março de 2019, esses percentuais eram, respectivamente, de 75,6% e 20,5%.